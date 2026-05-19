「HPE ProLiant Compute Gen12」の新しい2機種の基盤である「HPE ProLiant Compute EL2000シャーシ」と、強化した「HPE ProLiant DL145 Gen11」はエッジ環境や複雑な環境、接続制約のある環境に対応するレジリエントでセキュアなソリューションを実現するという。各プラットフォームは、Environmental Ruggedization Option Kitを導入することで、極端な温度や高低差のある環境などの過酷な条件に対応を強化することができるとのこ