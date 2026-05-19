【モデルプレス＝2026/05/19】タレントの川崎希が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。眠っている次女の姿を公開した。【写真】元AKB3児のママタレ「ぷくぷくで愛おしい」ベビーカーで眠る0歳次女◆川崎希、花柄に囲まれて眠っている次女の姿公開川崎は「スヤスヤ」「お花柄ばかり選んでるからお花だらけ」と記し、ベビーカーで眠っている次女の姿を公開。色鮮やかなバラ柄の枕に白地にピンクの小花柄のブランケットなど