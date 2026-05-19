3児の母・川崎希、花柄に囲まれて眠る0歳次女公開「天使の寝顔」「プリンセスみたいで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】タレントの川崎希が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。眠っている次女の姿を公開した。
【写真】元AKB3児のママタレ「ぷくぷくで愛おしい」ベビーカーで眠る0歳次女
川崎は「スヤスヤ」「お花柄ばかり選んでるからお花だらけ」と記し、ベビーカーで眠っている次女の姿を公開。色鮮やかなバラ柄の枕に白地にピンクの小花柄のブランケットなど花柄のグッズが使われており、次女本人も白地に小花柄のスタイや花の髪飾りをつけている。
この投稿に、ファンからは「天使の寝顔」「花柄グッズどれも可愛すぎる」「ぷくぷくで愛おしい」「おしゃれ」「お花に囲まれたプリンセスみたいで可愛い」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「ぷくぷくで愛おしい」ベビーカーで眠る0歳次女
◆川崎希、花柄に囲まれて眠っている次女の姿公開
川崎は「スヤスヤ」「お花柄ばかり選んでるからお花だらけ」と記し、ベビーカーで眠っている次女の姿を公開。色鮮やかなバラ柄の枕に白地にピンクの小花柄のブランケットなど花柄のグッズが使われており、次女本人も白地に小花柄のスタイや花の髪飾りをつけている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使の寝顔」「花柄グッズどれも可愛すぎる」「ぷくぷくで愛おしい」「おしゃれ」「お花に囲まれたプリンセスみたいで可愛い」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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