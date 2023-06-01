NHK連続テレビ小説『風、薫る』第7週より、帝都医科附属病院で看護婦見習いとして、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちの実習が始まった。 参考：『エール』“ミュージックティーチャー”から6年古川雄大が『風、薫る』で新たな顔に 看護とは何かを模索する日々の中で出会う、さまざまな事情を抱えた患者たち。外科の患者で、背中の苔癬（たいせん）の治療のために入院している丸山忠蔵を演じ