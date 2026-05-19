NHK連続テレビ小説『風、薫る』第7週より、帝都医科附属病院で看護婦見習いとして、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちの実習が始まった。

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看護とは何かを模索する日々の中で出会う、さまざまな事情を抱えた患者たち。外科の患者で、背中の苔癬（たいせん）の治療のために入院している丸山忠蔵を演じるのが、注目の俳優・若林時英だ。看護を担当する直美のおかげで体調が上向くだけでなく、少しずつ心を開いていく様子があまりにも自然で、その演技が称賛を集めている。

初登場の第31話では、不自然な体勢で背中をモゾモゾと痒そうにしており、見るからにつらそうだった。直美が担当する前は、看病婦から「痒がったり、痛がったりしてるけど、適当にあしらっておけばいいから」と放置され、患部も悪化していたようだ。

丸山自身、医学の研究や医学生の教育に協力する代わりに無料で治療を受ける「学用患者」であることから、「自分は医師や看病婦から見下されている」と自暴自棄になっていた。

しかし、直美が薬を塗る前に丁寧に背中を拭き、清潔な状態にしてから薬を塗るだけでなく、薬の回数も1日1回から3回に増やすようかけ合ったところ、効果はてきめん。不潔な状態で痒みや痛みを無視し、適当に薬を塗っても効くはずがない。医療に関する知識や薬の効能を学んだ上で、真摯に患者と向き合おうとする直美の奮闘が間違っていなかったことの証明になった。

ベッドの中で背中の痒みと格闘するだけの毎日だった丸山だが、直美の看護の甲斐あって、次第に穏やかな表情で本を読むように。直美が休みの日にはりんとの会話も弾み、「退院後には何をしたいか」という少し先の未来にまで思いを馳せるなど、確かな心の変化を見せるようになっていた。

入院や手術というのは、体だけでなく心にも大きなダメージを与えることがある。治療や手術をしてくれる医師との信頼関係やコミュニケーションももちろん大事だが、体温や血圧を測ったり点滴をしたりといった、日常的な看護婦とのやりとりによって救われる患者はとても多い。

直美とはまた違う方向から患者の心を癒やすりんとのやりとりで、本来自分がやりたいことを考えるまでに心の回復を見せた丸山は、まさにその体現者だろう。

本作の主人公は実在の人物である大関和と鈴木雅がモチーフになっているが、若林時英が演じる丸山忠蔵にもモチーフにしていると思われる人物がいる。それは「新宿中村屋」の創業者である相馬愛蔵だ。

史実でも、相馬愛蔵は長野から上京し、東京専門学校（現在の早稲田大学）に入学するタイミングで、帝国大学医科大学附属第一病院（現在の東京大学医学部附属病院）に入院。そこで大関和に、硫黄の匂いが強い軟膏を1日1回ではなく3回塗ってもらったという。

その時の献身的な看護に心から感謝し、その後も大関和と相馬愛蔵の交流は続いたそうだ。日本で初めてクリームパンを売り出し、本格的なカレーの店を手掛けた実業家は、義理堅く恩義に厚い誠実な人だったからこそ成功したのだろう。

誠実な役柄といえば、若林はNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも出演していた。主人公・小一郎（仲野太賀）の幼なじみで、両親を亡くし、人手が足りない田畑を懸命に維持している農民の信吉役だ。

村で揉めごとがあると小一郎の知恵を借りてうまく収めてもらっていたが、第2回「願いの鐘」で悲劇が起こる。村を襲った野盗をなんとか追い出したかと思いきや、今度は野武士の集団が大暴れを始めたのだ。村人を見境なく襲い、略奪をし尽くして去っていった後、小一郎が目にしたのは無惨に殺された信吉の遺体だった。この衝撃的な場面には、「これから小一郎との面白いやりとりが期待できる若林時英が、早くも退場なんて……」とSNSでも大きな反響が寄せられた。

また、5月19日に最終回を迎えるMBS・TBSドラマイズム『失恋カルタ』では、ゲーム会社の営業部に所属する村田正太郎役を好演。明るく真っ直ぐな性格で、恋愛に関しても好きになったら堂々と気持ちを伝えていく青年だ。恋愛に妙に冷めていたり、恋人との距離感に迷ったりと、どこかこじらせている登場人物たちの中で、彼の素直な愛情表現はことさら印象に残る。村田という役の誠実さや潔さが眩しく、若林自身の人気も急上昇中だ。

立て続けに話題作に出演し、独特の存在感を放っている若林だが、意外なことに朝ドラへの出演は本作が初めて。「役者を志して、一つの目標であった朝ドラに出演できること、とても光栄ですし、今は身が引き締まる思いでおります」とコメントしている。（※）

丸山忠蔵という役柄を通して、若林時英の魅力がさらに多くの人に伝わるに違いない。看護する側とされる側、それぞれの成長と心の回復を今後も見届けたい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/02/post-2316086.html（文＝池沢奈々見）