6月8日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」はジメジメした梅雨をぶっ飛ばせ！超インパクト映像が目白押し！危機一髪2時間SP＜19時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：菊川怜柴田英嗣中岡創一橋本愛ふくらP山本龍人（ICEx）（50音順敬称略）エージェント：キップランガト・ジャスタス・チェプクオニ（アフリカ）、ジョン・マシューズ（アメリカ）、松浦ヴェロニ