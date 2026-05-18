NBAの2025－26シーズンは終盤に入り、5月19日（現地時間18日、日付は以下同）に「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルがスタートする。 イースタン・カンファレンス・ファイナルでは、第3シードのニューヨーク・ニックス（53勝29敗）と、第4シードのクリーブランド・キャバリアーズ（52勝30敗）が翌20日から対決するのだが、