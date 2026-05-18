IVE・ウォニョンと女優キム・ジウォンの2ショットが公開され、注目を集めている。ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ウォニョン×キム・ジウォンの“密着ショット”「美の暴力」公開された写真は、5月12日にソウル・広津区のビスタ・ウォーカーヒル・ソウルで開催されたジュエリーブランド「BVLGARI（ブルガリ）」のイベントで撮影されたものだ。なかでも注目を集めたのは、キム・ジ