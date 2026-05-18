球団発表ハヤテベンチャーズ静岡は18日、石川翔投手が入団することになったと発表した。石川は球団を通じて「静岡の皆様、どうか熱いご声援をよろしくお願いいたします」と意気込みを語った。石川は2017年ドラフト2位で中日入り。2018年10月13日の阪神戦で初登板初ホールドを挙げたが、1軍登板は1試合のみ。昨年10月に戦力外となった。今年1月にロッテを戦力外となった国吉佑樹と共にメキシカンリーグのサラペロスでプレーし