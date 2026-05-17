知的な一面と親しみやすいキャラクターで人気を集める「timelesz」の菊池風磨さん。キャリアやイメージの違いから、同期を知ることで驚きの声が上がることもあります。All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「菊池風磨（timelesz）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！【3位までの全ランキン