「菊池風磨と同期」と知って驚いたSTARTO社タレントランキング！ 2位「寺西拓人」、では1位は？
知的な一面と親しみやすいキャラクターで人気を集める「timelesz」の菊池風磨さん。キャリアやイメージの違いから、同期を知ることで驚きの声が上がることもあります。
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「菊池風磨（timelesz）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「timelesz」の寺西拓人さんです。2008年に入所し、菊池さんが所属していた「Sexy Zone」のバックダンサーを務めたことも。2025年にオーディションを経て「timelesz」に加入。 4月29日にリリースされたアルバム『MOMENTUM』には、2人が作詞と楽曲制作に携わったユニット曲『half＆half』が収録されています。
また、俳優としても活躍しており、2025年12月5日には初主演映画『天文館探偵物語』が公開。なにわ男子の大橋和也さんとダブル主演を務める舞台『AmberS -アンバース-』も、現在公演中です。
回答者からは「寺西くんはタイプロで初めて知ったので驚いた」(40代女性／沖縄県)、「ジュニアで活動していた期間が長いから」(40代女性／東京都)、「timeleszで同じグループなのに、同期なのは驚いた」(40代女性／東京都)といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「SixTONES」の田中樹さんです。オーディションも同日だった同期であり、「ふまじゅり」の愛称で呼ばれる大親友。2021、2022年には菊池さんが主演を務めた舞台『DREAM BOYS』で共演しており、主人公の親友かつライバルのチャンプ役を田中さんが務めています。
「SixTONES」は5月1日で結成11周年。6月17日からは歴代リリース作品やライブ衣装など、結成から現在までのクリエイティブを展示する体験型倉庫見学イベント「SixTONES STock」が開催されます。
回答コメントでは「デビュー時期が違うのでそうなんだ〜という感じ」(30代女性／東京都)、「親友のような距離感は知っていたが、入所日まで同じ完全なる同期だとは意識していなかったため驚いたから」(30代女性／長崎県)、「グループのカラーや音楽性が大きく異なるため接点が少ない印象がありました」(40代男性／東京都)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「菊池風磨（timelesz）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
2位：寺西拓人（timelesz）／121票
2位にランクインしたのは、「timelesz」の寺西拓人さんです。2008年に入所し、菊池さんが所属していた「Sexy Zone」のバックダンサーを務めたことも。2025年にオーディションを経て「timelesz」に加入。 4月29日にリリースされたアルバム『MOMENTUM』には、2人が作詞と楽曲制作に携わったユニット曲『half＆half』が収録されています。
また、俳優としても活躍しており、2025年12月5日には初主演映画『天文館探偵物語』が公開。なにわ男子の大橋和也さんとダブル主演を務める舞台『AmberS -アンバース-』も、現在公演中です。
回答者からは「寺西くんはタイプロで初めて知ったので驚いた」(40代女性／沖縄県)、「ジュニアで活動していた期間が長いから」(40代女性／東京都)、「timeleszで同じグループなのに、同期なのは驚いた」(40代女性／東京都)といったコメントが寄せられています。
1位：田中樹（SixTONES）／136票
1位にランクインしたのは、「SixTONES」の田中樹さんです。オーディションも同日だった同期であり、「ふまじゅり」の愛称で呼ばれる大親友。2021、2022年には菊池さんが主演を務めた舞台『DREAM BOYS』で共演しており、主人公の親友かつライバルのチャンプ役を田中さんが務めています。
「SixTONES」は5月1日で結成11周年。6月17日からは歴代リリース作品やライブ衣装など、結成から現在までのクリエイティブを展示する体験型倉庫見学イベント「SixTONES STock」が開催されます。
回答コメントでは「デビュー時期が違うのでそうなんだ〜という感じ」(30代女性／東京都)、「親友のような距離感は知っていたが、入所日まで同じ完全なる同期だとは意識していなかったため驚いたから」(30代女性／長崎県)、「グループのカラーや音楽性が大きく異なるため接点が少ない印象がありました」(40代男性／東京都)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)