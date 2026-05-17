◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）で「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。今年のチャンピオン・カーニバル（ＣＣ）は４・１２後楽園ホールで開幕。ＡとＢの２ブロックにそれぞれ８名が参加し総当たりリーグ