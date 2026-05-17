◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）

全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。

今年のチャンピオン・カーニバル（ＣＣ）は４・１２後楽園ホールで開幕。ＡとＢの２ブロックにそれぞれ８名が参加し総当たりリーグ戦を行い得点上位２名がこの日の大田区での優勝決定トーナメントに進出した。

トーナメントには、Ａブロックから１位・潮粼豪、２位・斉藤レイ。Ｂは１位が鈴木秀樹、２位がＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ ドリームゲート王者の菊田円が進出した。

第１試合で潮粼と菊田が対戦。さらに第２試合で昨年の覇者、レイと鈴木が激突した。

第１試合は壮絶な打撃戦に発展。会場がメインイベントと思わせるほど沸騰した激戦は、潮崎が菊田をゴー・フラッシャーで沈め優勝戦へ進出した。胸を真っ赤に腫らしバックステージに現れた潮崎は「プロレスやってるって感じだよ」とほほ笑み「途中で火つけられた」と振り返り、優勝戦へ「止められねぇ俺を」と初制覇を見据えた。

第２試合は、鈴木が執拗なスリーパーホールドで絞め上げるもレイが強烈な張り手で対抗。最後はスリーパーをほどいた鈴木が一気の丸め込みで秒殺フォールで昨年の雪辱を果たした。この日のメインで行われる優勝戦は「潮崎対鈴木」に決定した。

鈴木は無言で控室に入った。連覇を逃したレイは「俺は負けたことに対して言い訳はしねぇ！ただ、復帰してからのチャンピオンカーニバルもっともっとできたはずだ！いいか、この俺、斉藤レイ、斉藤ブラザースはまだまだこれからだ！」と絶叫した。