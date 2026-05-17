「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手が試合前練習中にファンを楽しませるシーンがあった。大谷は次回の先発が予定されている１９日（日本時間２０日）のパドレス戦へ向けて調整。右翼の芝生でキャッチボールや遠投を行った。練習後には古巣のファンに“サービス”。スタンドの複数の方向を見渡し、「どちらが歓声が大きいんだ？」と問いかけるように反応を確認し、ファンと楽しむ場