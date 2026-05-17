16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、中日・石川昂弥について言及した。石川は同日のヤクルト戦、第1打席にセンター前安打を放つと、続く4−0の3回二死一塁の第2打席、先発・奥川恭伸から今季初本塁打となる2ラン。石川は8回の第4打席もレフト前に安打を放ち、3安打1ホーマー2打点の活躍で勝利に貢献した。笘篠氏は「ドラゴンズファンがずっと期待している選手じゃないですか。