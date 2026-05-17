ロッテ・池田来翔は4月25日に再昇格を果たしてから、14試合に出場して、打率.438（16打数7安打）をマークする。池田はファームでは3月20日の西武二軍戦から3月24日のヤクルト二軍戦にかけて4試合連続複数安打、打率.450、1本塁打、2打点と打ちまくり、開幕一軍を掴む。3月27日の西武との開幕戦に『7番・セカンド』でスタメン出場するも3打数0安打、翌日も『7番・セカンド』でスタメン出場し2打数0安打。4月4日のソフトバンク戦