「ファーム・西地区、広島３−２阪神」（１６日、米子市民球場）阪神は広島に惜敗した。投手陣はラグズデールが２回１失点。２番手の能登は４回２／３を２失点。打線は栄枝の犠飛と、ディベイニーの適時打などで追いすがったが、あと一歩及ばなかった。ドラフト１位の立石は「右ハムストリングスの筋損傷」での離脱後、初めて実戦の守備に就いた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−ラグズデールは立ち上がりを攻めら