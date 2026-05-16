＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館 【映像】行司の背後に“見覚えのある”人物大相撲五月場所七日目、十両の取組で向正面の溜まり席に“見覚えのある”一人の男性の姿をカメラが映し出した。行司のすぐ背後という絶好のポジションで熱戦を見つめるその佇まいに「めっちゃ良い席やん」「うらやましい」などと驚きの声が上がった。問題のシーンは十両三枚目・出羽ノ龍（出羽海）と十両五枚目・北の若（八