大谷翔平の第1打席直前にハプニング【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）試合開始前にグラウンドが笑い声で包まれた。ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地でエンゼルスと対戦。初回、1番の大谷翔平投手が打席に入ろうとすると、球審にアクシデントが発生した。思わぬ“珍事”は「何が起こった？」「これは笑うしかない」とファンの間でも話題となった。大谷が初回先頭で打席に入る直前だった。