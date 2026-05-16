【モデルプレス＝2026/05/16】穿孔性虫垂炎による腹膜炎で緊急手術を受けていたシンガーソングライターのアンジェラ・アキが5月15日、自身のInstagramを更新。近況と一部公演の延期を報告した。【写真】48歳歌手「ハーフであることが嫌でたまらなかった」幼少期ショット◆アンジェラ・アキ、体調を報告アンジェラは「無事に日本に戻って来れました。そしてリハーサルも少しずつ始めています。順調に回復はしているけど、お医者さん