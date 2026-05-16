タレントの美奈子（４３）が１６日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、会社を設立したことを報告した。「美奈子ファミリーＴＶ」に「【ご報告】美奈子未来への決断…！」と題した動画をアップ。子どもたちと動画に出演した美奈子は「私の口からお話したいことがあって」と切り出し、「びっくりさせてしまうかもしれませんが、最近お仕事の環境が大きく変わりました。というのも、自分の会社を立ち上げることになりまし