塩野瑛久（31）と渡邊圭祐（32）が公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』で共演。主人公と敵対する殺し屋組織のメンバーを好演している。本作では手強い“敵役”を務めた2人に、お互いの印象や撮影の裏話を語り合ってもらった。――「顔が似ている」とたびたび話題になるこの2人。本人たちはどう思っているのだろうか？渡邊圭祐：僕、街中で塩野くんに間違えられたこともありますよ。「違います！」って否定しましたけど（笑）。塩野瑛久