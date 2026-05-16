塩野瑛久（31）と渡邊圭祐（32）が公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』で共演。主人公と敵対する殺し屋組織のメンバーを好演している。本作では手強い“敵役”を務めた2人に、お互いの印象や撮影の裏話を語り合ってもらった。

――「顔が似ている」とたびたび話題になるこの2人。本人たちはどう思っているのだろうか？

渡邊圭祐：僕、街中で塩野くんに間違えられたこともありますよ。「違います！」って否定しましたけど（笑）。

塩野瑛久：僕は正直ピンと来ていないです。というのも、圭祐くんの顔が本当にタイプなので、自分が似ているなんて思えない（笑）。

――本作で2人が演じたのは殺し屋組織の上司と部下。塩野は体中に武器を仕込んだ改造人間・鹿島を、渡邊は特殊なスーツで透明人間になる勢羽夏生を演じた。

渡邊：いちばん大切にしたのは原作やアニメのイメージを崩さないことです。あとはスーツを着て動くのが暑くて大変でした。

塩野：僕はアクションのなかに不気味さを出すことを意識しましたね。アクションチームの提案でロボットダンスを参考に研究して、関節が外れたような動きをアドリブで追加したりしました。

渡邊：あの動きは本当にすごかった！ 福田監督から「ほぼCGじゃない」って聞いたときは驚きました。

――ここでプライベートが垣間見える質問も。2人が最近ハマっているリフレッシュ方法は？

塩野：家にある紙媒体を電子書籍化することです。説明書とかをPDFにして、紙を一気に捨てられたのが気持ちよかったです。

渡邊：僕は今さらながらサウナですね。今年初めて“整う”感覚がわかって。一気にハマりました。

――和気あいあいと盛り上がる2人だが、まだプライベートで一緒に出かけたことはないのだとか。

渡邊：塩野くんがインドアすぎるから（笑）。でも現場で旅行の話を振ったら食いついてくれたよね。

塩野：興味はあるんだけど自分では動けなくて。だから圭祐くんに連れていってほしい！

渡邊：じゃあまずは無難だけど箱根がいいかな。

塩野：いいね。温泉とサウナでまったりしよう！

【INFORMATION】

映画『SAKAMOTO DAYS』（公開中）

かつて史上最強といわれた元殺し屋の坂本太郎（目黒 蓮）に、突如10億円の懸賞金がかけられ、改造人間の鹿島（塩野瑛久）や、透明人間になれる勢羽夏生（渡邊圭祐）など、多くの殺し屋たちが襲いかかる。

［渡邊圭祐］スタイリング：岡本健太郎／ヘアメーク：草替哉夢

［塩野瑛久］スタイリング：能城匠（TRON）／ ヘアメーク：木内真奈美（Otie）