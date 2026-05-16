ロッテは15日、オリックスとの試合（ZOZOマリン）に6−3で勝利。3回裏、佐藤都志也の2ランなどで3点を先制する。その後同点とされるも、7回には二死一・二塁から西川史礁の3ランが飛び出し、再びリードを奪った。15日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では西川史礁の4打席目をズームアップした。解説の佐伯貴弘氏は「なかなか勇気がいることですよね、3ボールから打つというのは。一球見逃すとか、例えばこれで