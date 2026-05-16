ロッテの中森俊介が5月4日に今季初昇格を果たすと、ここまで4試合・4イニングを投げ、2被安打、4奪三振、0与四球、0失点、防御率0.00と頼もしい働きぶりを見せている。15日のオリックス戦では昇格後初めて、同点の場面で登板。3−3の7回にマウンドに上がった中森は先頭の紅林弘太郎に内野安打を許し、若月健矢の送りバントで得点圏に走者を進めてしまったものの、宗佑磨を149キロのストレートで空振り三振、中川圭太を129キロ