滝沢秀明氏が代表取締役を務める「TOBE」所属アーティストのCLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演する『be NEXT〜Summer Live 2026〜』の開催が決定した。【写真】TRAINEE公演をプロデュースするIMP.佐藤新同公演は、東京・NEW PIER HALLで開催され、CLASS SEVENは8月10日午後6時、11日午後6時、12日午後6時、13日午後2時、wink first（TRAINEE）、TRAINEEは15日午後5時、16日午後1時、17日午後2時に出演する。