ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ製作の『ダンボ』（2019年）は、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの名作アニメ映画『ダンボ』（1941年）の実写リメイク作品である。しかしその公開には、ほろ苦い印象がつきまとっている。 参考：ティム・バートン監督の実写映画『ダンボ』、『金曜ロードショー』で5月15日に地上波初放送 ディズニーの名作アニメの実写