新型コロナウイルスの「5類」移行から3年が経過する中、いまも後遺症に苦しむ人たちが国に対し、支援の拡充を求めました。14日午後、新型コロナウイルスの後遺症の患者や家族でつくる「全国コロナ後遺症患者と家族の会」などが、支援の拡充を求め、仁木厚生労働副大臣に要望書を提出しました。コロナ後遺症とは、新型コロナウイルスに感染した人が熱などから回復した後に、倦怠感や関節痛などの症状が長く続くものです。団体は記者