全国各地のご当地グルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が5月9日から高知大丸ではじまっています。どんなうまいものが並んでいるのか。今回は自分で食べるも良し、誰かとシェアするのも良しの絶品おかず＆お土産を井出一崇アナウンサーが紹介します。＜黄金屋＞■井出アナウンサー「ガッツリ食べたいあなたにおすすめなのが、ホルモン」東京から出店の「黄金屋」は国内の厳選されたお肉を職人がカットし