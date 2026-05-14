全国各地のご当地グルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が5月9日から高知大丸ではじまっています。



どんなうまいものが並んでいるのか。今回は自分で食べるも良し、誰かとシェアするのも良しの絶品おかず＆お土産を井出一崇アナウンサーが紹介します。



＜黄金屋＞

■井出アナウンサー

「ガッツリ食べたいあなたにおすすめなのが、ホルモン」





東京から出店の「黄金屋」は国内の厳選されたお肉を職人がカットし、ホルモンのプルプル食感を楽しめます。解凍してフライパンで炒めるだけのホルモン焼きは部位ごとに販売されています。中でもおすすめなのが「シマチョウ」■黄金屋 スタッフ「低カロリー、ご飯のお供、おつまみに最適」濃厚な味付けでご飯もお酒も止まらない一品です。＜じゃがいもHOUSE＞続いてはカリッと揚がった北の大地の恵み。こちらのおすすめがー■じゃがいもHOUSE スタッフ「なまらタラバガニクリームコロッケです。」北海道から出店の「じゃがいもHOUSE」おすすめは、一日100個限定のなまらタラバガニクリームコロッケです。■井出アナ「カニの身がたっぷり入ってる」■じゃがいもHOUSE スタッフ「濃厚なペシャメルソースと北海道ズワイガニとあうように研究しました。じゃがいもHouse史上一番カニを入れているので楽しんでほしい」＜王府井＞横浜中華街でも大人気の焼き小籠包・正宗生煎包。割ってみるとコラーゲンたっぷりの透き通ったスープが。アツアツを一口食べると―■井出アナ「弾けて美味しい！皮はモチモチ、ザクザク」電子レンジで簡単に調理できるのもポイントです。＜おうちピザ ピッコロッソ＞兵庫県から出店の手作りピザの店「おうちピザ ピッコロッソ」13種類のピザの中でおすすめなのが、うまいもの博限定のチーズの量が5倍というマルゲリータです。■おうちピザ ピッコロッソ スタッフ「イタリア産のモッツアレラで食べやすい。チーズの滝に打たれにきて」＜YES!!カツサンド＞横浜市のカツサンド専門店「YES!!カツサンド」は養豚農家と共同開発したジューシーな熟成豚肉を使用。2026年は新商品・エッグチーズ熟成豚サーロインカツサンドが登場。定番のカツサンドに、要望の多かった卵とチーズをトッピングしています。じつはお店にはあるこだわりが■YES!!カツサンド スタッフ「新商品は高知から！」全国で最初に新商品を食べてみてはいかがでしょうかシューイチ全国うまいもの博は5月18日まで開かれています。