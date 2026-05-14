《全国各地から集結！絶品“おかず＆お土産”》『シューイチ全国うまいもの博』5月18日まで【高知】
全国各地のご当地グルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が5月9日から高知大丸ではじまっています。
どんなうまいものが並んでいるのか。今回は自分で食べるも良し、誰かとシェアするのも良しの絶品おかず＆お土産を井出一崇アナウンサーが紹介します。
＜黄金屋＞
■井出アナウンサー
「ガッツリ食べたいあなたにおすすめなのが、ホルモン」
■黄金屋 スタッフ
「低カロリー、ご飯のお供、おつまみに最適」
濃厚な味付けでご飯もお酒も止まらない一品です。
＜じゃがいもHOUSE＞
続いてはカリッと揚がった北の大地の恵み。こちらのおすすめがー
■じゃがいもHOUSE スタッフ
「なまらタラバガニクリームコロッケです。」
北海道から出店の「じゃがいもHOUSE」おすすめは、一日100個限定のなまらタラバガニクリームコロッケです。
■井出アナ
「カニの身がたっぷり入ってる」
■じゃがいもHOUSE スタッフ
「濃厚なペシャメルソースと北海道ズワイガニとあうように研究しました。じゃがいもHouse史上一番カニを入れているので楽しんでほしい」
＜王府井＞
横浜中華街でも大人気の焼き小籠包・正宗生煎包。
割ってみるとコラーゲンたっぷりの透き通ったスープが。アツアツを一口食べると―
■井出アナ
「弾けて美味しい！皮はモチモチ、ザクザク」
電子レンジで簡単に調理できるのもポイントです。
＜おうちピザ ピッコロッソ＞
兵庫県から出店の手作りピザの店「おうちピザ ピッコロッソ」
13種類のピザの中でおすすめなのが、うまいもの博限定のチーズの量が5倍というマルゲリータです。
■おうちピザ ピッコロッソ スタッフ
「イタリア産のモッツアレラで食べやすい。チーズの滝に打たれにきて」
＜YES!!カツサンド＞
横浜市のカツサンド専門店「YES!!カツサンド」は養豚農家と共同開発したジューシーな熟成豚肉を使用。
2026年は新商品・エッグチーズ熟成豚サーロインカツサンドが登場。定番のカツサンドに、要望の多かった卵とチーズをトッピングしています。
じつはお店にはあるこだわりが
■YES!!カツサンド スタッフ
「新商品は高知から！」
全国で最初に新商品を食べてみてはいかがでしょうか
シューイチ全国うまいもの博は5月18日まで開かれています。