（台北中央社）「世界最高齢のアプリ開発者」として知られる若宮正子さんが13日、台北市の教育部（教育省）を訪問し、終身教育司（生涯教育局）の梁学政（りょうがくせい）司長と面会した。台日の高齢者学習などについて意見を交わした。若宮さんは91歳。81歳でスマートフォン用アプリを開発し、2017年には米アップル社が開催した開発者向けの会議に招待されるなどして話題を呼んだ。報道資料によれば、終身教育司が若宮さんを招待