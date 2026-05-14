【動画】深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照の仲良しメイキング／「ブレないぜ！WAVE EYES」篇CM【写真】「WAVE乱視用」新ビジュアル Snow Manの深澤辰哉、岩本照、宮舘涼太が、CMキャラクターを務めるWAVEコンタクトの公式Xにて、TVCM「ブレないぜ！WAVE EYES」篇のメイキング動画が公開された。 ■深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照のわちゃわちゃがかわいいメイキング TVCM「ブレないぜ！WAVE EYES」篇では、ハットを深く被った