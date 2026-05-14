本拠地・ジャイアンツ戦に「1番・遊撃」で先発出【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は13日（日本時間14日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「1番・遊撃」で先発出場し、3回の第2打席で3号ソロを放った。3勝目を目指す大谷翔平投手を強力援護した。3回、エスピナルの2年ぶりの本塁打で先取点を奪った直後だった。左腕レイの甘く入ったフォーシームを逃さなかった