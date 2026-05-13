ソフトバンクグループの2025年度の決算は、最終利益が初めて5兆円を超え、過去最高となりました。ソフトバンクグループが発表した、今年3月までの1年間の連結決算で、最終利益は前の年に比べて4.3倍となる5兆22億円の黒字となり、過去最高益となりました。ソフトバンクによりますと、日本企業として、史上最高益だということです。AI＝人工知能の関連企業に投資する「ビジョン・ファンド」事業など投資が好調で、7兆2865億円となっ