巨人のエースが狙われる──。【もっと読む】巨人にFA松本剛は必要だったのか不振のため、開幕から二軍調整が続いていた戸郷翔征（26）が昨12日、約2年ぶりの岐阜開催となった広島戦に今季2度目の先発。初回の1死満塁のピンチはなんとかしのいだものの、1点リードの四回にも1死満塁とされると、田村に同点打、床田の併殺崩れで逆転を許した。同点に追いついてもらった五回には、坂倉に勝ち越し弾を浴びてこの回限りで降板した