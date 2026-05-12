こういう新作待ってたァァァ！（歓喜）【3COINS】デザインもおしゃれな「コーヒーグッズ」

自宅にいながらカフェで過ごすような時間を楽しむ「おうちカフェ」が定着し、コーヒーや紅茶にこだわる人が増えてきているよう。【3COINS（スリーコインズ）】では、自宅で手軽に本格的なコーヒーを楽しむための「コーヒーグッズ」が新しく登場。そこで今回は、おしゃれなデザインにも注目の新商品を紹介します。

抽出する時間も楽しくなりそう

3COINSでおなじみのキッチン雑貨シリーズ「KITINTO」に新しく登場したのは、自宅で美味しくコーヒーを飲みたい人にぴったりなコーヒーグッズ。ラインアップの1つであるこちらは、耐熱ガラスと天然木のホルダーの組み合わせがおしゃれなデザインの「コーヒーサーバー」です。側面に目盛りが付いているため、作りたい量に合わせてコーヒーを抽出できます。

本格的な味わいを自宅でも

こちらは、自宅で本格的なエスプレッソを飲みたい人にぴったりな「直火式エスプレッソメーカー」。エスプレッソ用のコーヒー粉と水を用意してタンクにセットすれば、最大6カップ分のエスプレッソを抽出できます。手軽に本格的な味わいが楽しめるようになると、コーヒー粉にもついついこだわりたくなりそうです。

紅茶を楽しみたい人にはこちら

コーヒーグッズと併せて登場したのは「茶こし付きティーサーバー」。引き上げ式の茶こし付きのため、簡単に好みの濃さに調整できるようになっています。紅茶だけでなく日本茶でも使用可能。茶葉があれば、幅広いお茶に使えるのも嬉しいポイントです。自宅用としてはもちろん、来客時にも使えるシンプルなデザインは、さまざまなシーンで重宝するはず。

コーヒー初心者でも美味しく淹れられる

ドリップコーヒーを楽しむなら、使うアイテムにこだわるのも美味しさのポイント。細い注ぎ口が特徴の「ドリップポット」は、コーヒーの雑味を抑えて、美味しい成分を抽出しやすくするために欠かせないアイテムです。ケトルなどに比べてお湯の量を調整しやすいため、初心者でも安定した味のコーヒーを淹れられそう。

アイテムを揃えるだけで、いつもと違う本格的な味わいが楽しめる3COINSの「コーヒーグッズ」。おしゃれな見た目は、コーヒーを淹れる時間まで楽しくしてくれるはずです。気になる人は、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる