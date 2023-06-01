【Amazon：Holy Stone ドローン セール】 開催期間：5月13日0時～5月17日23時59分 Holy Stone HS360E Amazonにて、Holy Stoneのドローンがセール価格で販売されている。期間は5月17日23時59分まで。 期間中、4K EISカメラ搭載「HS360E」と4Kカメラ搭載「HS360D」がお買い得になっている。どちらもブラシレスモーターを搭載し、耐風性に優れ、安