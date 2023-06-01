【Amazon：Holy Stone ドローン セール】 開催期間：5月13日0時～5月17日23時59分

Holy Stone HS360E

Amazonにて、Holy Stoneのドローンがセール価格で販売されている。期間は5月17日23時59分まで。

期間中、4K EISカメラ搭載「HS360E」と4Kカメラ搭載「HS360D」がお買い得になっている。どちらもブラシレスモーターを搭載し、耐風性に優れ、安定した飛行をサポート。GPSとオプティカルフローにより、屋内外で安定した飛行が可能だ。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Holy Stone HS360E

4K EIS(手ブレ補正)カメラ搭載で、振動に強く、滑らかな映像を提供。高解像度、高解像度・高画質の4Kカメラを通し、景色の細部まではっきりと捕捉する。また、カメラの角度もリモートで-90度～0度調整が可能だ。バッテリーが2個付属。満充電すると、1個の利用時間が30分、2個で合計60分まで飛行できる。

Holy Stone HS360D

高画質4Kカメラで鮮明な映像を撮影可能。カメラ角度のリモート調整で多彩なアングルからの撮影もできる。1回の充電で最大40分飛行可能。