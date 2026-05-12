「ボクシング・８回戦」（１２日、後楽園ホール）

スーパーフェザー級１０００万円トーナメント準々決勝が行われ、元ＷＢＯアジアパシフィック＆日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が１年７カ月ぶりの再起戦をＴＫＯ勝ちで飾った。元ＷＢＣアジア王者の龍王（２８）＝角海老宝石＝を開始からスピードと手数で圧倒し、３回にワンツーの強烈な右ストレートをたたき込んでキャンバスに這わせた。カウント途中でレフェリーがストップすると、その場で跳び上がり、父の松本好二トレーナーと抱き合って喜んだ。

少年時代にフジテレビの番組「ミライ☆モンスター」に取り上げられた逸材は、昨年３月の計量失格による１年間の資格停止処分を受け、さらに１階級の転級を経て復活を遂げた。「たくさんの方に迷惑を掛けた。この場を借りて謝罪したい。負けたら引退という文字が見えるくらい懸けているものがあった」と感慨を込め、処分明けにシードからの登場となっただけに「今はランキングもないし、周りから『松本のためのトーナメント』と（揶揄で）言われるのもわかっている。ここで負けているようなら（目標としている）世界はない」と、裸一貫のトーナメント優勝を期した。

再起戦のリングサイドには、所属ジムの先輩である世界王者の井上尚弥（３３）、井上拓真（３０）も応援に駆けつけた。試合前には控え室にも激励に来てくれたといい、「尚弥さんから、体を見て『よく仕上がったね』と言ってくださった。（減量などの）調整は本当に気をつけてやって調子もよかったので、おごらずにもっと仕上げて高みを目指したい」と手応えを示した。

また、謹慎期間中だった昨年５月１３日には、長女・糸詩（しらべ）ちゃんが誕生した。１歳の誕生日前日にカッコいい姿を届け、「娘のためにもこれから頑張りたい」と決意を新たにした。苦境を支えてくれた家族のためにも、優勝賞金１０００万円を狙う。