元救急隊員の知識を活かし、防災や事件解説などを動画配信している兼平豪さん。2022年8月、彼のもとに兄・竜也さんから緊迫した電話が入った。「顔に火傷をした」といい、救急隊が来るまでどうすればいいか聞いてきたのだ。その少し前、竜也さんは家族で近くの公園にバーベキューをしに来ていた。炭に火をつけるために使ったのはジェルタイプの着火剤で、手慣れた様子で火をおこしていった。しかしちょっと目を離した隙に火が消え