最大12連休となった2026年のゴールデンウィークも終わりましたが皆さんはどう過ごしたでしょうか。 11日は駅や空港で出会った人たちに連休中の楽しかった思い出を動画と写真と一緒に教えてもらいました。 大分駅 まずは大阪からおばあちゃんたちと大分を訪れたこちらの3人兄弟。 ◆大阪から来た3人兄弟 「遊園地のジェットコースター」 「それが一番楽しかった」 別府市のラクテ