新たなカローラ登場！2026年5月12日、トヨタは「カローラ」および「カローラツーリング」の新たな一部改良モデルおよび特別仕様車を発表しました。トヨタ「カローラ」は1966年の誕生以来、世界中のユーザーの期待や時代のニーズを超える「プラスα」の思想を基に、常に進化と挑戦を重ねてきたモデルです。【画像】トヨタ新「カローラ」を画像で見る！（70枚）これまでに世界150以上の国と地域で販売されており、グローバル累