本拠地ジャイアンツ戦【MLB】ジャイアンツ 9ー3 ドジャース（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。5打数無安打で2試合連続快音なし。これで51打席本塁打なしとなった。チームは逆転負けを喫し、首位から陥落した。初回の第1打席は初球を打って一ゴロ。3回1死二塁の第2打席では二ゴロだった。5回先頭の第3打席ではチェンジアップ4連