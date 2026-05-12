【モデルプレス＝2026/05/12】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。魚料理を中心とした食卓を公開した。【写真】35歳元AKB神7「栄養満点で素敵」焼き魚・卵焼き・煮物など並ぶ和の食卓◆高橋みなみ、魚料理中心の和の食卓披露高橋は「いただきます」とのスタンプを添え、食卓の写真を投稿。焼き魚をメインに、ネギ入りの卵焼き、かつお節を散らしたピーマンの煮浸し、鶏肉と大根の煮物、