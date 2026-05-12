高橋みなみ、魚料理中心の和の食卓公開「お店レベルの献立」「盛り付けが上品でおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。魚料理を中心とした食卓を公開した。
【写真】35歳元AKB神7「栄養満点で素敵」焼き魚・卵焼き・煮物など並ぶ和の食卓
高橋は「いただきます」とのスタンプを添え、食卓の写真を投稿。焼き魚をメインに、ネギ入りの卵焼き、かつお節を散らしたピーマンの煮浸し、鶏肉と大根の煮物、葉物野菜と豆腐の味噌汁が並んでおり、栄養バランスのとれた食卓となっている。
この投稿に、ファンからは「栄養満点で素敵」「どれも美味しそう」「真似したい献立」「盛り付けが上品でおしゃれ」「お店レベルの献立」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「栄養満点で素敵」焼き魚・卵焼き・煮物など並ぶ和の食卓
◆高橋みなみ、魚料理中心の和の食卓披露
高橋は「いただきます」とのスタンプを添え、食卓の写真を投稿。焼き魚をメインに、ネギ入りの卵焼き、かつお節を散らしたピーマンの煮浸し、鶏肉と大根の煮物、葉物野菜と豆腐の味噌汁が並んでおり、栄養バランスのとれた食卓となっている。
◆高橋みなみの投稿に「栄養満点で素敵」の声
この投稿に、ファンからは「栄養満点で素敵」「どれも美味しそう」「真似したい献立」「盛り付けが上品でおしゃれ」「お店レベルの献立」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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