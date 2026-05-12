高知市は5月12日、話題の著名人やその道の最先端を走る専門家が登壇する高知市夏季大学の今年（2026年）の講師陣8人を発表しました。7月14日から始まる第75回高知市夏季大学。初日の14日は、俳優で気象予報士の石原良純さんが登壇し「石原家の家族愛、そして自然への想い」と題して講演します。2日目の15日は、ノンフィクション作家の小松成美さんが登壇。人とのコミュニケーションにおける相手の心を開く技術について解説し