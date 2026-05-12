ILLIT（アイリット）の新曲「It's Me」のミームブームが本格化した。10日に4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」のタイトル曲の同曲が、韓国のYouTubeミュージック「急上昇音楽」で1位となった。また韓国の主要音楽配信プラットフォームのリアルタイムチャート上位に定着した。海外チャートでも上位に入るなど、着実に人気を高めている。注目は、ステージとコンテンツへの反応が熱いことだ。最近公開された振り付け練習映像で、