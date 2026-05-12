ILLIT（アイリット）の新曲「It's Me」のミームブームが本格化した。

10日に4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」のタイトル曲の同曲が、韓国のYouTubeミュージック「急上昇音楽」で1位となった。また韓国の主要音楽配信プラットフォームのリアルタイムチャート上位に定着した。海外チャートでも上位に入るなど、着実に人気を高めている。

注目は、ステージとコンテンツへの反応が熱いことだ。最近公開された振り付け練習映像で、一糸乱れぬダンスと、視線の使い方でパフォーマンスの完成度を高めた。韓国の青少年テコンドー実演団「リトルK−タイガーズ」とのコラボレーション映像も話題を呼んだ。

テコンドー服を着たILLITメンバーは、難易度の高い振り付けと華やかなテコンドー動作を組み合わせ、強烈なシナジーを見せた。韓国のテレビ局に出演した際、歌に合わせて韓国で昔から伝わるメロディーを合わせたものが、オンライン上で拡散した。そのミームのあまりの人気に、WONHEE（ウォンヒ）が、踊りながらリミックスチェレンジしてさらに、ブームに火を付けた。