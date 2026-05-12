西永彩奈インタビュー中編今年5月をもって18年間のグラビアアイドルの活動から卒業すると発表した西永彩奈(30)。現在は雑誌「クリーム」の副編集長を務める彼女に、お飾りではない仕事ぶりから、職人芸ともいえるチラリズムのこだわりを聞いた。【写真28枚】「“胸がない”が武器」も納得の艶っぽさ…グラドル卒業直前の西永彩奈が見せた色香あふれるカットを見る――西永さんは現在、雑誌「クリーム」の副編集長ですが、何歳く