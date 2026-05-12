記事ポイント全国28店舗が4週連続・週末限定で伊東温泉に集結するラーメンフェス入場無料、ラーメン1杯1,000円の全店共通食券制で気軽に楽しめます松阪牛・のどぐろ・広島牡蠣・オマール海老など豪華素材の一杯が週替わりで登場します 静岡県の伊東温泉が、4週間だけラーメンの聖地に変わります。2026年5月16日（土）から6月7日（日）の毎週末、松川藤の広場に全国の人気ラーメン店28店舗が集結するイベントが開幕します。温